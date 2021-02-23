Маск утратил статус богатейшего человека планеты после падения биткойна

Теперь агентство оценивает состояние Маска в 183 млрд долларов. На первую строчку рейтинга самых богатых людей ввернулся основатель Amazon Джефф Безос (186 млрд долларов).

Два миллиардера менялись местами с января, поскольку стоимость Tesla колебалась. Акции выросли на 25% с начала 2021 года, прежде чем потерять почти весь прирост этого года.

Падение акций Tesla связано, в том числе, с комментариями Маска о том, что он считает криптовалюты переоцененными. Ранее компания вложила в биткойн 1,5 млрд долларов, что послужило толчком к резкому росту криптовалюты.