Маск втратив статус найбагатшої людини планети після падіння біткойна

Тепер агентство оцінює стан Маска 183 млрд доларів. На першу сходинку рейтингу найбагатших людей повернувся засновник Amazon Джефф Безос (186 млрд доларів).

Два мільярдера мінялися місцями з січня, оскільки вартість Tesla коливалася. Акції виросли на 25% з початку 2021 року, перш ніж втратити майже весь приріст цього року.

Падіння акцій Tesla пов'язано, зокрема, з коментарями Маска про те, що він вважає криптовалюти переоціненими. Раніше компанія вклала в біткойн 1,5 млрд доларів, що стало поштовхом до різкого зростання криптовалюти.