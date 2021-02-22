Биткойн рухнул ниже 50 тысяч долларов

Биткойн упал ниже 50 тысяч долларов в понедельник, 22 февраля, достигнув самого низкого уровня с середины февраля. Инвесторы опасаются, что его цена, возможно, стала слишком высокой.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Самая популярная в мире криптовалюта подешевела до 47,4 тысяч долларов, что стало самым слабым показателем за неделю. В моменте биткойн потерял почти 17% своей стоимости около 160 миллиардов долларов от общей рыночной капитализации. В воскресенье стоимость биткойна выросла до рекордных 58 354 долларов. В результате его рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов.