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Биткойн рухнул ниже 50 тысяч долларов

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 16:39
Биткойн рухнул ниже 50 тысяч долларов Фото: биткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Александр Белоус

Биткойн упал ниже 50 тысяч долларов в понедельник, 22 февраля, достигнув самого низкого уровня с середины февраля. Инвесторы опасаются, что его цена, возможно, стала слишком высокой.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Самая популярная в мире криптовалюта подешевела до 47,4 тысяч долларов, что стало самым слабым показателем за неделю. В моменте биткойн потерял почти 17% своей стоимости около 160 миллиардов долларов от общей рыночной капитализации.

В воскресенье стоимость биткойна выросла до рекордных 58 354 долларов. В результате его рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов.

Рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon.

Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.

Отметим, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что считает курс биткойна завышенным.

Напомним, Bank of America предупредил о "пузырях" акций технологических компаний и биткойна. Как отмечает банк, беспрецедентные суммы денег, брошенные политиками на мировые финансовые рынки, подняли акции технологических компаний до рекордных значений, поскольку инвесторы погнались за доходностью инвестиций от биткойнов до реальных активов.

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