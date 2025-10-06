Маск створив конкурента Вікіпедії: озвучені терміни запуску новинки
Американський мільярдер і власник компанії xAI Ілон Маск повідомив про запуск нової платформи під назвою Grokipedia, що має стати конкурентом онлайн-енциклопедії Вікіпедія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку бізнесмена в соцмережі X.
Маск зазначив, що Grokipedia "стане найбільшою та найточнішою базою знань у світі для людей і штучного інтелекту, без будь-яких обмежень у використанні".
За його словами, створена на базі штучного інтелекту Grok платформа буде застосовувати обчислювальні потужності для аналізу таких джерел, як сторінки Вікіпедії та виявляти, "що є правдою, частковою правдою, брехнею або відсутньою інформацією".
Опісля система буде переписувати ці сторінки, видаляючи неправдиве, виправляючи напівправду і додаючи важливий та відсутній контекст.
"Grokipedia стане справжнім джерелом знань, адже створена виключно для пошуку правди та руху до неї… вільне від упереджень і прихованих мотивів", - зазначив Маск.
За даними розробників проєкту, Grokipedia "прагне максимальної правди через базові принципи та фізику". Вона замінює частково приховані докази того, як працюють традиційні медіа, переписуючи їх із повним і точним контекстом, що прорізає весь інформаційний шум.
"Це дозволить протистояти зловмисним організаціям і "темним умам", що діяли за лаштунками й десятиліттями отруювали свідомість нескінченними фейковими новинами та спотвореними наративами через старі медіа та Вікіпедію, завдаючи величезної шкоди молодим умам і маніпулюючи світом занадто довго. Це зміниться назавжди… Grokipedia змінить це", - йдеться у повідомленні розробників.
Бета-версія ресурсу Grokipedia запрацює вже за два тижні.
Version 0.1 early beta of Grokipedia will be published in 2 weeks https://t.co/M6VrGv8zp5— Elon Musk (@elonmusk) October 5, 2025
Нагадаємо, вперше Маск анонсував запуск Grokipedia 1 жовтня.
Тим часом, за даними видання Forbes, загальні статки Ілона Маска оцінюються у півтрильйона доларів.
Влітку чат-бот Grok розмістив скандальні висловлювання Маска щодо Адольфа Гітера і Голокост. У компанії було вжито фільтраційних заходів.