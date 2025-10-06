ua en ru
Маск створив конкурента Вікіпедії: озвучені терміни запуску новинки

США, Понеділок 06 жовтня 2025 03:01
Маск створив конкурента Вікіпедії: озвучені терміни запуску новинки Фото: американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Американський мільярдер і власник компанії xAI Ілон Маск повідомив про запуск нової платформи під назвою Grokipedia, що має стати конкурентом онлайн-енциклопедії Вікіпедія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку бізнесмена в соцмережі X.

Маск зазначив, що Grokipedia "стане найбільшою та найточнішою базою знань у світі для людей і штучного інтелекту, без будь-яких обмежень у використанні".

За його словами, створена на базі штучного інтелекту Grok платформа буде застосовувати обчислювальні потужності для аналізу таких джерел, як сторінки Вікіпедії та виявляти, "що є правдою, частковою правдою, брехнею або відсутньою інформацією".

Опісля система буде переписувати ці сторінки, видаляючи неправдиве, виправляючи напівправду і додаючи важливий та відсутній контекст.

"Grokipedia стане справжнім джерелом знань, адже створена виключно для пошуку правди та руху до неї… вільне від упереджень і прихованих мотивів", - зазначив Маск.

За даними розробників проєкту, Grokipedia "прагне максимальної правди через базові принципи та фізику". Вона замінює частково приховані докази того, як працюють традиційні медіа, переписуючи їх із повним і точним контекстом, що прорізає весь інформаційний шум.

"Це дозволить протистояти зловмисним організаціям і "темним умам", що діяли за лаштунками й десятиліттями отруювали свідомість нескінченними фейковими новинами та спотвореними наративами через старі медіа та Вікіпедію, завдаючи величезної шкоди молодим умам і маніпулюючи світом занадто довго. Це зміниться назавжди… Grokipedia змінить це", - йдеться у повідомленні розробників.

Бета-версія ресурсу Grokipedia запрацює вже за два тижні.

Нагадаємо, вперше Маск анонсував запуск Grokipedia 1 жовтня.

Тим часом, за даними видання Forbes, загальні статки Ілона Маска оцінюються у півтрильйона доларів.

Влітку чат-бот Grok розмістив скандальні висловлювання Маска щодо Адольфа Гітера і Голокост. У компанії було вжито фільтраційних заходів.

