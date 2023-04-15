Маск створив компанію-розробника штучного інтелекту та активно шукає кадри, - WSJ

Ілон Маск створив компанію X. AI, яка займатиметься дослідженнями у галузі штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Видання повідомляє, що Маск – єдиний вказаний директор компанії, а Джаред Бірчалл, який керує сімейною інвестиційною фірмою Маска Excession, позначений як секретар компанії.
Маск раніше найняв Ігоря Бабушкіна, вченого з лабораторії штучного інтелекту DeepMind, що належить корпорації Alphabet. ЗМІ з посиланням на джерела також повідомляє, що підприємець активно намагався найняти людей із компанії OpenAI, але практично безрезультатно.
Повідомляється, що Маск хоче запустити стартап у галузі штучного інтелекту, який конкурує з компанією OpenAI, що створила знаменитий ChatGPT.
За даними Financial Times, зараз Tesla та Twitter, що належать Маску, збирають команду фахівців у галузі штучного інтелекту, а глава компаній веде переговори з інвесторами Tesla та SpaceX про залучення капіталу у стартап.
Зазначимо, що раніше Маск і група експертів зі штучного інтелекту закликали до шестимісячної паузи в розробці систем, потужнішої за нещодавно запущений GPTChat від OpenAI, через можливі ризики для суспільства.
Також раніше ми писали, що чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI вже доступний в Україні.
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