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Маск создал компанию-разработчика искусственного интеллекта и активно ищет кадры, - WSJ

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Илон Маск создал компанию X. AI, которая будет заниматься исследованиями в области искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что Маск – единственный указанный директор компании, а Джаред Бирчалл, управляющий семейной инвестиционной фирмой Маска Excession, отмечен как секретарь компании.

Маск раньше нанял Игоря Бабушкина, ученого из лаборатории искусственного интеллекта DeepMind, принадлежащего корпорации Alphabet. СМИ со ссылкой на источники также сообщает, что предприниматель активно пытался нанять людей из компании OpenAI, но практически безрезультатно.

Сообщается, что Маск хочет запустить стартап в области искусственного интеллекта, конкурирующего с компанией OpenAI, создавшей знаменитый ChatGPT.

По данным Financial Times, сейчас Tesla и Twitter, принадлежащие Маску, собирают команду специалистов в области искусственного интеллекта, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап.

Отметим, что ранее Маск и группа экспертов по искусственному интеллекту призывали к шестимесячной паузе в разработке систем, мощнее недавно запущенного GPTChat от OpenAI, из-за возможных рисков для общества.

Также ранее мы писали, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI уже доступен в Украине.

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Илон МаскИскусственный интеллект