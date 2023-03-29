Маск і група експертів закликали призупинити розробку штучного інтелекту

Ілон Маск та група експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликають до шестимісячної паузи в розробці систем, потужніших за нещодавно запущений GPT-4 від OpenAI, через можливі ризики для суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше цього місяця компанія OpenAI, яку підтримує Microsoft, представила четверте оновлення свого сервісу штучного інтелекту GPT, яка вразила користувачів своїм широким спектром застосувань - від залучення користувачів до розмови, схожої на людську, до написання пісень і узагальнення об'ємних документів.

У листі, виданому некомерційною організацією Future of Life Institute, який підписали понад тисяча осіб, включаючи Маска, міститься заклик призупинити розробку передового штучного інтелекту, поки не будуть розроблені, впроваджені та перевірені незалежними експертами спільні протоколи безпеки для таких розробок.

"Потужні системи штучного інтелекту слід розробляти лише тоді, коли ми будемо впевнені, що їхні наслідки будуть позитивними, а ризики - керованими", - йдеться в листі.

Також у ньому детально описані потенційні ризики для суспільства і цивілізації, які несуть системи штучного інтелекту, що конкурують з людиною, у вигляді економічних і політичних потрясінь, а також міститься заклик до розробників співпрацювати з політиками в питаннях управління і регуляторних органів.

Лист опубліковано після того, як до групи занепокоєних розвитком штучного інтелекту приєднався Європол, який попередив про можливість зловживання зловмисниками системами на кшталт ChatGPT - їх можна використовувати для фішингу, дезінформації та скоєння кіберзлочинів.

Ілон Маск, чия компанія Tesla доволі давно використовує елементи штучного інтелекту у своїх системах автопілота, відкрито та неодноразово висловлював занепокоєння небезпекою АІ-систем.