Маск шукає нового гендиректора Twitter, - CNBC

Як підкреслює видання, Маск почав шукати нового гендиректора Twitter ще до свого скандального опитування, в якому він запитав користувачів соцмережі, чи залишатись йому керівником компанії.

При цьому CNBC нагадує, що Маск і раніше заявляв про своє небажання продовжувати обіймати посаду гендиректора Twitter.

"Я розраховую скоротити свій час роботи у Twitter і знайти когось іншого, хто керуватиме Twitter протягом певного часу", - розповідав він у листопаді.

Однак у неділю, 18 грудня, він заявив, що "наступника" все ще немає.

"Питання не в тому, щоб знайти генерального директора, питання в тому, щоб знайти генерального директора, який зможе зберегти Twitter", - написав він.