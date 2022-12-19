Маска запросили до Європарламенту надати свідчення щодо політики Twitter

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як пише видання, у понеділок 19 грудня Ілону Маску запропонували виступити в Європарламенті з роз'ясненнями щодо політики належної йому соцмережі Twitter. Голова ЄП Роберта Мецола підкреслила, що сподівається: зустріч пройде у форматі "відвертого публічного обміну думками" із законодавцями.

Politico вказало на те, що соціальна мережа Twitter відіграє одну з ключових ролей у демократичному житті Європейського союзу та надає можливість для громадських обговорень. Тому, на думку експертів, компанія, власником якої є Маск, не повинна "ставати каталізатором розпалювання ненависті, втручання у вибори та дезінформації".

Чи прийняв Маск запрошення, поки що невідомо.