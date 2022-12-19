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Маска запросили до Європарламенту надати свідчення щодо політики Twitter

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Євросоюз, Понеділок 19 грудня 2022 21:57
Маска запросили до Європарламенту надати свідчення щодо політики Twitter Фото: американський мільярдер, власник Twitter Ілон Маск (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Голова Європарламенту Роберта Мецола запросила американського підприємця, власника Twitter Ілона Маска надати роз'яснення щодо політики його соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, у понеділок 19 грудня Ілону Маску запропонували виступити в Європарламенті з роз'ясненнями щодо політики належної йому соцмережі Twitter. Голова ЄП Роберта Мецола підкреслила, що сподівається: зустріч пройде у форматі "відвертого публічного обміну думками" із законодавцями.

Politico вказало на те, що соціальна мережа Twitter відіграє одну з ключових ролей у демократичному житті Європейського союзу та надає можливість для громадських обговорень. Тому, на думку експертів, компанія, власником якої є Маск, не повинна "ставати каталізатором розпалювання ненависті, втручання у вибори та дезінформації".

Чи прийняв Маск запрошення, поки що невідомо.

Днями РБК-Україна повідомляло, що ООН стурбована питанням дотримання прав людини у Twitter. Власник Twitter Ілон Маск несе відповідальність за повагу до свободи слова в соціальній мережі.

Крім того, ми писали, що опитування Ілона Маска із запитанням, чи варто йому піти з посади голови Twitter, завершилося. Більшість респондентів проголосували "за".

Раніше Маск вимкнув аудіофункцію Twitter Spaces, яка дає користувачам змогу брати участь у групових чатах за допомогою платформи соцмереж.

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Илон Маск
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