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Маск ищет нового гендиректора Twitter, - CNBC

Фото: Илон Маск, руководитель Twitter (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Руководитель и гендиректор Twitter Илон Маск активно занялся поиском нового гендиректора компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Как подчеркивает издание, Маск начал искать нового гендиректора Twitter еще до своего скандального опроса, в котором он спросил пользователей соцсети, оставаться ли ему руководителем компании.

При этом CNBC напоминает, что Маск и ранее заявлял о своем нежелании продолжать занимать пост гендиректора Twitter.

"Я рассчитываю сократить свое время работы в Twitter и найти кого-то другого, кто будет управлять Twitter в течение определенного времени", - рассказывал он в ноябре.

Однако в воскресенье, 18 декабря, он заявил, что "преемника" все еще нет.

"Вопрос не в том, чтобы найти генерального директора, вопрос в том, чтобы найти генерального директора, который сможет сохранить Twitter", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что Илон Маск решил открыть доступ к голосованию за важные изменения в политике соцсети Twitter только для владельцев платной подписки.

Также мы писали, что глава Европарламента Роберта Мецола пригласила американского предпринимателя, владельца Twitter Илона Маска дать разъяснения относительно политики его соцсети.

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