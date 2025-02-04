Маск не розуміє значимості USAID для США, - експерт

"На доповіді у Трампа ще не був новий директор ЦРУ Джон Реткліфф. Як тільки ця зустріч відбудеться, я думаю, що незнання Ілона Маска і емоції Дональда Трампа в цьому плані, вони втихнуть. І вже це видно по тому, як Марко Рубіо сказав, що з цього моменту управління цією структурою USAID переходить до його рук", - зауважив Безсмертний.



Він вважає, що під час перевірки програми було виявлено певні розбіжності, і тому було вирішено передати перевірку USAID Держдепу США.

"Тому те, що сьогодні озвучено навколо USAID, з точки зору значущості для США, Ілон Маск в принципі не розуміє. А що стосується Дональда Трампа, то, скажімо, мені здається, що його відносини з директором ЦРУ Джоном Редкліффом та з іншими особами, які зараз номінуються в розвідку дозволять йому сформувати об'єктивне розуміння, що це таке. Бо поки що з того, що говорить Ілон Маск, Дональд Трамп, ну і окремі особи, вони навіть не уявляють, яке навантаження на собі несе USAID", - підкреслив Безсмертний.

USAID

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги. Їх планують перевірити на предмет відповідності його зовнішній політиці.

Також відомо, що філіал USAID в Україні також призупинив ведення проєкт та їхнього фінансування.