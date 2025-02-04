Маск не понимает значимости USAID для США, - эксперт

"На докладе у Трампа еще не был новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как только эта встреча состоится, я думаю, что незнание Илона Маска и эмоции Дональда Трампа в этом плане, они утихнут. И уже это видно по тому, как Марко Рубио сказал, что с этого момента управление этой структурой USAID переходит в его руки", - отметил Бессмертный.

Он считает, что во время проверки программы были выявлены определенные разногласия, и поэтому было решено передать проверку USAID Госдепу США.

"Поэтому то, что сегодня озвучено вокруг USAID, с точки зрения значимости для США, Илон Маск в принципе не понимает. А что касается Дональда Трампа, то, скажем, мне кажется, что его отношения с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом и с другими лицами, которые сейчас номинируются в разведку позволят ему сформировать объективное понимание, что это такое. Потому что пока что из того, что говорит Илон Маск, Дональд Трамп, ну и отдельные лица, они даже не представляют, какую нагрузку на себе несет USAID", - подчеркнул Бессмертный.

USAID

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи. Их планируют проверить на предмет соответствия его внешней политике.

Также известно, что филиал USAID в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.