Маск розповів, як Росія отримала Starlink для використання у війні проти України

За словами бізнесмена, компанія Starlink ніколи не продавала термінали росіянам. Армія РФ придбала їх шляхом контрабанди.

"Ми ні в який момент не продавали Starlink росіянам. По суті вони отримували термінали Starlink, які були замовлені через Україну, а потім контрабандою переправляли їх на схід України, де знаходяться російські війська. І потім у деяких випадках використовували їх для проведення атак", - сказав Маск.

Він додав, що для вирішення цього питання його компанія спільно з українським урядом створила "білий список". Тобто список терміналів Starlink, які схвалені.

"Однак у цього є і зворотний бік: безліч людей, які були звичайними користувачами Starlink і просто намагалися отримати доступ до інтернету для роботи чи навчання, тепер більше не мають доступу до Starlink", - зазначив мільярдер.