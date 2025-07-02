Маск раптово похвалив Трампа після натяків про можливу депортацію
Мільярдер Ілон Маск на тлі конфлікту з президентом США раптово похвалив Дональда Трампа. Перед цим американський лідер допустив можливість депортації Маска.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ілона Маска в X (Twitter).
Бізнесмен опублікував публікацію Трампа, де той повідомив, що Ізраїль погодився на "необхідні умови" для 60-денного припинення вогню в Сектору Газа.
"Віддамо належне тому, хто заслуговує на похвалу. Трамп успішно вирішив кілька серйозних конфліктів у всьому світі", - написав Маск.
Варто зазначити, що публікація Ілона Маска з'явилася на тлі обговорень його можливої депортації з США.
Днями Трамп заявив, що Маск, ймовірно, змушений був би закрити свій бізнес та "повернутися до Південної Африки", якби не надані йому субсидії. Він також не відкинув питання депортації Маска.
Конфлікт Трампа і Маска
Нагадаємо, що Ілон Маска після повернення Трампа на пост президента США очолив Департамент ефективності уряду (DOGE). Наприкінці травня мільярдер повернувся до бізнесу.
Незабаром між ним і президентом США виникла публічна сварка, оскільки Маск розкритикував законопроєкт Трампа про витрати Конгресу.
В одному зі своїх постів в соцмережах Ілон Маск написав, що Трамп фігурує у файлах Епштейна, звинувачують у схилянні неповнолітніх до секс-бізнесу. Проте згодом він видалив публікацію.
Маск також писав в Х, що шкодує про деякі свої пости про Трампа, які "зайшли занадто далеко".
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