Маск внезапно похвалил Трампа после намеков о возможной депортации
Миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США внезапно похвалил Дональда Трампа. Перед этим американский лидер допустил возможность депортации Маска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Илона Маска в X (Twitter).
Бизнесмен опубликовал публикацию Трампа, где тот сообщил, что Израиль согласился на "необходимые условия" для 60-дневного прекращения огня в Секторе Газа.
"Отдадим должное тому, кто заслуживает похвалы. Трамп успешно решил несколько серьезных конфликтов во всем мире", - написал Маск.
Стоит отметить, что публикация Илона Маска появилась на фоне обсуждений его возможной депортации из США.
На днях Трамп заявил, что Маск, вероятно, вынужден был бы закрыть свой бизнес и "вернуться в Южную Африку", если бы не предоставленные ему субсидии. Он также не исключил вопрос депортации Маска.
Конфликт Трампа и Маска
Напомним, что Илон Маска после возвращения Трампа на пост президента США возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE). В конце мая миллиардер вернулся к бизнесу.
Вскоре между ним и президентом США возникла публичная ссора, поскольку Маск раскритиковал законопроект Трампа о расходах Конгресса.
В одном из своих постов в соцсетях Илон Маск написал, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна, обвиняемого в склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу. Однако позже он удалил публикацию.
Маск также писал в Х, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе, которые "зашли слишком далеко".
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