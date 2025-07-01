Маск пригрозив створити партію в разі ухвалення законопроекту Трампа

Законопроект Трампа і конфлікт з Маском

Ілон Маск рішуче висловлюється проти запропонованого республіканцями законопроекту про податки і витрати, називаючи його "борговим рабством". На його думку, документ призведе до зростання державного боргу США.

Згідно з оцінками Бюджетного управління Конгресу, законопроект Сенату збільшить дефіцит бюджету майже на 3,3 трлн доларів упродовж наступних десяти років. Для порівняння, раніше ухвалений законопроект, передбачає збільшення дефіциту на 2,4 трлн доларів за аналогічний період.

Однак сенатори від Республіканської партії під час обговорення ініціативи Трампа, неофіційно назвали його "Великий, прекрасний законопроект".

Зазначимо, що критика Маском законопроекту на початку червня вже призвела до запеклого публічного конфлікту між бізнесменом і главою держави.

На початку червня бізнесмен розкритикував податково-бюджетний законопроект Трампа, назвавши його "огидним". У відповідь Трамп заявив, що розчарований Маском, припустивши, що той має "синдром Трампа", й охарактеризував підприємця як "божевільного".

Маск, який вклав сотні мільйонів доларів у підтримку передвиборчої кампанії Трампа в соцмережах звинуватив президента у невдячності та підкреслив, що без його фінансової допомоги, Трамп не став би главою держави.

У розпал конфлікту Трамп публічно заявив, що найбільш ефективним способом скорочення бюджетних витрат стане припинення співпраці уряду з компаніями Маска.

11 червня Маск частково змінив тон і визнав, що "перебільшив" своїх критичні публічні висловлювання щодо президента.

12 червня ЗМІ повідомили, що бізнесмен послабив критику президента після низки дзвінків на найвищому рівні.

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