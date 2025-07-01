Маск пригрозил создать партию в случае одобрения законопроекта Трампа

Законопроект Трампа и конфликт с Маском

Илон Маск решительно высказывается против предложенного республиканцами законопроекта и называет его "долговым рабством". По его мнению, документ приведет к росту государственного долга.

Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса США, законопроект Сената увеличит дефицит бюджета почти на 3,3 трлн долларов в течение следующих десяти лет. Для сравнения, ранее принятый законопроект, предусматривает увеличение дефицита на 2,4 трлн долларов за аналогичный период.

Однако сенаторы от Республиканской партии при обсуждении инициативы Трампа, неофициально назвали его "Большой, прекрасный законопроект".

Отметим, что критика Маском законопроекта в начале июня уже привела к ожесточенному публичному конфликту между бизнесменом и главой государства.

В начале июня бизнесмен раскритиковал налогово-бюджетный законопроект Трампа, назвав его "отвратительным". В ответ Трамп заявил, что разочарован Маском, предположив, что у того "синдром Трампа", и охарактеризовал предпринимателя как "сумасшедшего".

Маск, который вложил сотни миллионов долларов в поддержку предвыборной кампании Трампа, в соцсетях обвинил президента в неблагодарности и подчеркнул, что без его финансовой помощи, Трамп не стал бы главой государства.

В разгар конфликта Трамп публично заявил, что наиболее эффективным способом сокращения бюджетных расходов станет прекращение сотрудничества правительства с компаниями Маска.

11 июня Маск частично сменил тон и признал, что "преувеличил" свои критические публичные высказывания в отношении президента.

12 июня СМИ сообщили, что бизнесмен ослабил критику президента после ряда звонков на самом высоком уровне.

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