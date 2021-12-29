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Маск запропонував політичну систему для Марса

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Вашингтон, Середа 29 грудня 2021 11:53
Маск запропонував політичну систему для Марса Фото: засновник компанії SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Перші колонії на Марсі можуть управлятися так само, як перші колонії на Американському континенті. Йдеться про пряму демократію.

Про це заявив засновник компанії SpaceX Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна, посилаючись його інтерв'ю вченому і блогеру Лексу Фрідману.

Представницька демократія, коли закони приймають обрані народом представники, для перших невеликих колоній не потрібна, вважає він. Маск пропонує "природний уряд".

"Люди самі зможуть голосувати за прийняття законів", - сказав Маск, додавши, що закони повинні бути простими і легкими для розуміння.

Нагадаємо, Ілон Маск запропонував побудувати базу на Місяці і місто на Марсі.

Зазначимо, минулого року корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив людей на МКС. Crew Dragon доставив на космічну станцію астронавтів.

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