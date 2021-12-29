Маск запропонував політичну систему для Марса
Перші колонії на Марсі можуть управлятися так само, як перші колонії на Американському континенті. Йдеться про пряму демократію.
Про це заявив засновник компанії SpaceX Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна, посилаючись його інтерв'ю вченому і блогеру Лексу Фрідману.
Представницька демократія, коли закони приймають обрані народом представники, для перших невеликих колоній не потрібна, вважає він. Маск пропонує "природний уряд".
"Люди самі зможуть голосувати за прийняття законів", - сказав Маск, додавши, що закони повинні бути простими і легкими для розуміння.
Нагадаємо, Ілон Маск запропонував побудувати базу на Місяці і місто на Марсі.
Зазначимо, минулого року корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив людей на МКС. Crew Dragon доставив на космічну станцію астронавтів.