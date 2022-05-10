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Маск пообещал разблокировать Трампа в Twitter

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Вашингтон, Вторник 10 мая 2022 21:11
Маск пообещал разблокировать Трампа в Twitter Фото: Илон Маск (networthdekho.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что разблокирует аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter. Предприниматель добавил, что такие запреты подрывают доверие к соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Я считаю, что блокировка Дональда Трампа была неправильной. Я думаю, что это было ошибкой, потому что это оттолкнуло большую часть сторонников бывшего президента", - цитирует газета заявление Маска.

Предприниматель добавил, что блокировка аккаунта Трампа было "морально плохим решением". По его словам, постоянные запреты подрывают доверие к Twitter.

"Если есть неправильные и плохие твиты, их следует либо удалить, либо сделать невидимыми, и приостановка - временная приостановка - уместна, но не навсегда", - уточнил Маск.

Напомним, в январе 2021 года руководство компании Twitter навсегда заблокировала аккаунт Трампа. Аналогичные решения приняли платформа YouTube, социальные сети Facebook и Instagram.

Причиной блокировки аккаунтов Трампа стало видео с обращением к своим сторонникам из-за беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне. Бывший президент призвал их разойтись, но в то же время заявил о якобы украденных выборах.

Отметим, в конце апреля Илон Маск завершил сделку по приобретению Twitter за 44 млрд долларов. В начале мая стало известно о том, что предприниматель временно займет пост гендиректора соцсети.

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