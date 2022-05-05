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Маск лично возглавит Twitter, - Reuters

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Вашингтон, Четверг 05 мая 2022 23:52
Маск лично возглавит Twitter, - Reuters Илон Маск (Фото: networthdekho.com)
Автор: Константин Широкун

Илон Маск станет временным генеральным директором Twitter после завершения сделки по приобретению им социальной сети за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщил в четверг человек, близко знакомый с этим вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Маск приближается к получению средств для сделки. Ожидается, что Параг Агравал, который был назначен генеральным директором Twitter в ноябре, останется в этой должности до завершения продажи компании Маску.

В последние дни акции Tesla упали более чем на 8%, так как инвесторы опасаются, что участие Маска в Twitter может отвлечь его от управления производителем электромобилей. Акции Twitter, с другой стороны, продолжали рост, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что покупка компании все же состоится и положительно отразится на компании.

Подписав на прошлой неделе сделку о покупке Twitter за 44 млрд долларов, Маск сказал, что хочет расширить платформу новыми функциями, сделать алгоритмы с открытым исходным кодом для повышения доверия, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей.

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Илон Маск
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