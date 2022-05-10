Маск пообіцяв розблокувати Трампа в Twitter

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що розблокує аккаунт колишнього президента США Дональда Трампа в Twitter. Підприємець додав, що такі заборони підривають довіру до соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"Я вважаю, що блокування Дональда Трампа було неправильним. Я думаю, що це було помилкою, тому що це відштовхнуло більшу частину прихильників колишнього президента", - цитує газета заяву Маска.

Підприємець додав, що блокування аккаунта Трампа було "морально поганим рішенням". За його словами, постійні заборони підривають довіру до Twitter.

"Якщо є неправильні і погані твіти, їх слід або видалити, або зробити невидимими, і призупинення - тимчасове призупинення - доречна, але не назавжди", - уточнив Маск.