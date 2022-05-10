Маск пообіцяв розблокувати Трампа в Twitter
Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що розблокує аккаунт колишнього президента США Дональда Трампа в Twitter. Підприємець додав, що такі заборони підривають довіру до соцмережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
"Я вважаю, що блокування Дональда Трампа було неправильним. Я думаю, що це було помилкою, тому що це відштовхнуло більшу частину прихильників колишнього президента", - цитує газета заяву Маска.
Підприємець додав, що блокування аккаунта Трампа було "морально поганим рішенням". За його словами, постійні заборони підривають довіру до Twitter.
"Якщо є неправильні і погані твіти, їх слід або видалити, або зробити невидимими, і призупинення - тимчасове призупинення - доречна, але не назавжди", - уточнив Маск.
Нагадаємо, в січні 2021 року керівництво компанії Twitter назавжди заблокувала акаунт Трампа. Аналогічні рішення прийняли платформа YouTube, соціальні мережі Facebook і Instagram.
Причиною блокування акаунтів Трампа стало відео зі зверненням до своїх прихильників через заворушення на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Колишній президент закликав їх розійтися, але водночас заявив про нібито вкрадені вибори.
Зазначимо, наприкінці квітня Ілон Маск завершив операцію з придбання Twitter за 44 млрд доларів. На початку травня стало відомо про те, що підприємець тимчасово займе пост гендиректора соцмережі.
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