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Маск пообіцяв розблокувати Трампа в Twitter

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Вашингтон, Вівторок 10 травня 2022 21:11
Маск пообіцяв розблокувати Трампа в Twitter Фото: Ілон Маск (networthdekho.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що розблокує аккаунт колишнього президента США Дональда Трампа в Twitter. Підприємець додав, що такі заборони підривають довіру до соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"Я вважаю, що блокування Дональда Трампа було неправильним. Я думаю, що це було помилкою, тому що це відштовхнуло більшу частину прихильників колишнього президента", - цитує газета заяву Маска.

Підприємець додав, що блокування аккаунта Трампа було "морально поганим рішенням". За його словами, постійні заборони підривають довіру до Twitter.

"Якщо є неправильні і погані твіти, їх слід або видалити, або зробити невидимими, і призупинення - тимчасове призупинення - доречна, але не назавжди", - уточнив Маск.

Нагадаємо, в січні 2021 року керівництво компанії Twitter назавжди заблокувала акаунт Трампа. Аналогічні рішення прийняли платформа YouTube, соціальні мережі Facebook і Instagram.

Причиною блокування акаунтів Трампа стало відео зі зверненням до своїх прихильників через заворушення на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Колишній президент закликав їх розійтися, але водночас заявив про нібито вкрадені вибори.

Зазначимо, наприкінці квітня Ілон Маск завершив операцію з придбання Twitter за 44 млрд доларів. На початку травня стало відомо про те, що підприємець тимчасово займе пост гендиректора соцмережі.

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Twitter Дональд Трамп Илон Маск
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