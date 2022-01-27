Маск планирует использовать роботов-гуманоидов на собственных заводах

По словам Маска, производство роботов станет приоритетом для Tesla в 2022 году. Как он отметил, для компании строительство Optimus может стать "важнее, чем автомобильный бизнес".

В частности, Tesla столкнулась с проблемой из-за цепочек поставок и недостатка работников, что также может повлиять на мощность заводов.

Маск добавил, что первые использования робота Tesla, вероятно, будут проходить именно на объектах компании.

Среди известных характеристик робота можно отметить:

рост составит 172 см;

вес - 57 килограммов;

экран с полезной информацией будет на месте лица гуманоида;

способен развивать скорость до 8 км/ч.

В частности, в работе андроида будет заложен автономный компьютер Dojo и нейронная сеть.