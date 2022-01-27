UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Маск планирует использовать роботов-гуманоидов на собственных заводах

Автор: Сергей Пышкин

Основатель компании SpaceX Илон Маск планирует использовать роботов Tesla Bot на собственных заводах Tesla. В этом году компания планирует сосредоточиться на их производстве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Маска, производство роботов станет приоритетом для Tesla в 2022 году. Как он отметил, для компании строительство Optimus может стать "важнее, чем автомобильный бизнес".

В частности, Tesla столкнулась с проблемой из-за цепочек поставок и недостатка работников, что также может повлиять на мощность заводов.

Маск добавил, что первые использования робота Tesla, вероятно, будут проходить именно на объектах компании.

Среди известных характеристик робота можно отметить:

  • рост составит 172 см;

  • вес - 57 килограммов;

  • экран с полезной информацией будет на месте лица гуманоида;

  • способен развивать скорость до 8 км/ч.

В частности, в работе андроида будет заложен автономный компьютер Dojo и нейронная сеть.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Tesla анонсировала собственного робота-гуманоида.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceXИлон Маск