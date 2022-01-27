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Маск планує використовувати роботів-гуманоїдів на власних заводах

Автор: Сергій Пишкін

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує використовувати роботів Tesla Bot на власних заводах Tesla. Цього року компанія планує зосередитися на їх виробництві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами Маска, виробництво роботів стане пріоритетом для Tesla у 2022 році. Як він відзначив, для компанії будівництво Optimus може стати "важливішим, ніж автомобільний бізнес".

Зокрема, Tesla зіткнулася з проблемою через ланцюжки поставок й нестачу працівників, що також може вплинути на потужність заводів.

Маск додав, що перші використання робота Tesla, ймовірно, проходитимуть саме на об'єктах компанії.

Серед відомих характеристик робота можна відзначити:

  • зріст складатиме 172 см;

  • вага - 57 кілограмів;

  • екран з корисною інформацією буде на місці обличчя гуманоїда;

  • здатний розвивати швидкість до 8 км/год.

Зокрема, в роботі андроїді буде закладений автономний комп'ютер Dojo та нейронна мережа.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Tesla анонсувала власного робота-гуманоїда.

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SpaceXИлон Маск