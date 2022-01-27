Маск планує використовувати роботів-гуманоїдів на власних заводах

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує використовувати роботів Tesla Bot на власних заводах Tesla. Цього року компанія планує зосередитися на їх виробництві.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами Маска, виробництво роботів стане пріоритетом для Tesla у 2022 році. Як він відзначив, для компанії будівництво Optimus може стати "важливішим, ніж автомобільний бізнес".
Зокрема, Tesla зіткнулася з проблемою через ланцюжки поставок й нестачу працівників, що також може вплинути на потужність заводів.
Маск додав, що перші використання робота Tesla, ймовірно, проходитимуть саме на об'єктах компанії.
Серед відомих характеристик робота можна відзначити:
зріст складатиме 172 см;
вага - 57 кілограмів;
екран з корисною інформацією буде на місці обличчя гуманоїда;
здатний розвивати швидкість до 8 км/год.
Зокрема, в роботі андроїді буде закладений автономний комп'ютер Dojo та нейронна мережа.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Tesla анонсувала власного робота-гуманоїда.