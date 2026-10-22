Маск переосмислив гроші: чому у космосі багатство рахуватимуть не у доларах

Гроші у фізичних одиницях вимірювання

Під час подкасту The Builders, який веде біограф Волтер Айзексон, мільярдер розповів, що міжпланетна цивілізація може перейти на кардинально нову систему оцінювання економічної цінності.

На його думку, грошовий еквівалент базуватиметься на фундаментальних фізичних величинах, серед яких потужність, маса та енергія.

"Я вважаю, що валюта вимірюватиметься у фундаментальних метриках фізики", у зауважив Маск, навівши як приклад вати та тоннаж.

Така трансформація здатна змінити основи світової фінансової системи, де американський долар виступає головним мірилом вартості товарів, заробітної плати та активів.

За словами мільярдера, технологічний достаток поступово нівелює значення звичайних паперових або цифрових грошей.

Водночас експерти зазначають, що реалізація такої системи вимагатиме складного механізму зіставлення ресурсів.

Вони акцентують: вати показують потужність, а маса - кількість речовини, проте жоден із цих параметрів окремо не відображає дефіцитність чи корисність продукту.

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ШІ та робототехніка проти державного боргу США

Під час розмови засновник SpaceX також заявив, що впровадження штучного інтелекту та робототехніки є єдиним реалістичним шляхом розв'язання проблеми державного боргу США.

До цього висновку він дійшов після 130 днів роботи на посаді спеціального урядового співробітника в адміністрації Дональда Трампа у 2025 році.

Фінансові показники SpaceX та доля статків Маска

Ілон Маск очікує, що його особисті статки з часом суттєво зменшаться через податкові вилучення. Наразі індекс мільярдерів Bloomberg оцінює його капітал приблизно у 921 мільярд доларів. Основу цих статків становлять частки в компаніях Tesla та SpaceX.

Своєю чергою, фінансовий стан SpaceX демонструє високі показники:

За третій квартал 2026 року компанія відзвітувала про чистий прибуток у розмірі 4,4 мільярда доларів.

Виторг зріс на 161 відсоток у річному вимірі, досягнувши 14,6 мільярда доларів проти 5,6 мільярда у третьому кварталі минулого року.

Для порівняння, аналогічний період минулого року компанія завершила з чистим збитком у розмірі 1,1 мільярда доларів.

Підприємець планує, що його благодійний фонд продовжить фінансувати довгострокові ініціативи після його смерті, серед яких перетворення людства на міжпланетний вид та розвиток екологічно чистої енергетики.

Нагадаємо - нещодавно Маск заявив про намір безкоштовно передати кожній американській дитині по одній акції SpaceX. Це коштуватиме приблизно 10 мільярдів доларів.