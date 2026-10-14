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Grok, Cursor та X в одному пакеті: скільки доведеться платити за тариф SpaceXSI

15:18 14.10.2026 Ср
3 хв
aimg Ольга Завада
Grok, Cursor та X в одному пакеті: скільки доведеться платити за тариф SpaceXSI SpaceXSI запускає підписку The X (колаж: РБК-Україна)
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Компанія SpaceX Super Intelligence оголосила про об'єднання своїх сервісів X Premium, Grok та Cursor в єдину систему підписок під назвою The X Subscription.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на оновлений прайс X.AI.

Що входить до нової підписки The X

Прагнучи залучити більше користувачів на конкурентному ринку ШІ, де основними суперниками є OpenAI та Anthropic, компанія створила комплексний пакет продуктів.

Нова тарифна сітка розроблена як для приватних користувачів, так і для команд чи великого бізнесу.

Приватним користувачам пропонують п'ять основних рівнів:

Free (безкоштовно): базовий доступ із обмеженою кількістю запитів до чату, агентів, конструктора Grok Build та стандартними можливостями публікації у X.

Plus (8 доларів на місяць): спільний пул використання ШІ. Додається доступ до голосового режиму, генератора зображень Imagine, розробки через Grok Build, API, інструментів Cursor, а також синя галочка верифікації, розширена аналітика та зменшення кількості реклами у стрічці X.

Premium (30 доларів на місяць): найпопулярніший тариф пропонує у 4 рази більший ліміт використання порівняно з Plus. Включає роботу з найновішими моделями Grok, генерацію фото та відео, хостинг коду Origin, автоматичні перевірки коду Bugbot, хмарних агентів та перегляд стрічки без реклами на більшості вкладок.

Super (100 доларів на місяць): гарантує у 15 разів більші ліміти порівняно з тарифом Plus та пріоритетний доступ до моделей у години пікового навантаження.

Ultra (200 доларів на місяць): максимальний рівень для індивідуальних користувачів, який надає у 50 разів більший обсяг використання відносно Plus та найраніший доступ до всіх нових продуктів і моделей.

Зазначені ціни не включають податків, а використання сторонніх моделей у середовищі Cursor сплачується окремо.

Рішення для команд та корпоративних клієнтів

Крім індивідуальних тарифів, компанія презентувала корпоративні рівні:

Teams (від 30 доларів за користувача на місяць): спільний пул використання, централізоване управління рахунками, аналітика, загальні налаштування приватності та контроль витрат.

Enterprise (індивідуальний розрахунок): забезпечує персональні ліміти пропускної здатності, виділену інфраструктуру, контроль локалізації даних, підтримку протоколів SSO та SCIM, а також розширені аудиторські логи для безпеки.

Усі платні індивідуальні та командні записи також отримують розширений функціонал у соцмережі X, зокрема

  • можливість редагувати дописи,
  • створювати статті,
  • завантажувати відео,
  • отримувати виплати для авторів контенту.

Перехід на нові тарифи відкривається у налаштуваннях профілю поступово.

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