Маск переконав Трампа сповільнити Starlink для України, - The Telegraph

Власник SpaceX виступив ініціатором ідеї обмежити роботу "військового пакету" Starlink для України. Таку пропозицію він передав президенту США Дональду Трампу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Чотири поінформовані джерела видання розповіли, що Маск звернувся до Трампа з пропозицією запровадити обмеження швидкості в системі, що ускладнило роботу української протидронової оборони.
Один із співрозмовників журналістів уточнив, що президент США "погодився" із пропозицією власника SpaceX. Він фактично дав "зелене світло" Пентагону.
"Він (Маск - ред.) написав у твіті, що невинний і що це зробила адміністрація США. Насправді в цьому брали участь вони обидва (з Трампом - ред.)", - стверджує джерело The Telegraph.
Високопоставлений європейський чиновник і два добре обізнані українські джерела також підтвердили цю версію подій.
Нагадаємо, через обмеження, введені США, українські дрони втрачали зв'язок зі Starshield при швидкості понад 160 км/год.
На початку дії обмежень траплялися випадки, коли допустима швидкість була ще нижчою.
Коментуючи ситуацію, Ілон Маск заявляв, що Starshield належить уряду США та американським військовим, і тільки вони можуть регулювати умови його роботи.
При цьому сьогодні, 16 жовтня, Дональд Трамп заявив, що не ухвалював рішення про обмеження роботи Starlink для України.