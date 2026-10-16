Маск убедил Трампа замедлить Starlink для Украины, - The Telegraph

Четыре информированных источника издания рассказали, что Маск обратился к Трампу с предложением ввести ограничения скорости в системе, что осложнило работу украинской противодроновой обороны.

Один из собеседников журналистов уточнил, что президент США "согласился" с предложением владельца SpaceX. Он фактически дал "зеленый свет" Пентагону.

"Он (Маск - ред.) написал в твите, что невиновен и что это сделала администрация США. В действительности в этом участвовали они оба (с Трампом - ред.)", - утверждает источник The Telegraph.

Высокопоставленный европейский чиновник и два хорошо осведомленных украинских источника также подтвердили эту версию событий.

Что говорили Маск и Трамп

Напомним, из-за ограничений, введенных США, украинские дроны теряли связь со Starshield при скорости более 160 км/ч.

В начале действия ограничений бывали случаи, когда допустимая скорость была еще ниже.