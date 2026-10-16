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Маск убедил Трампа замедлить Starlink для Украины, - The Telegraph

22:14 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Иван Носальский
Фото: владелец SpaceX Илон Маск и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Владелец SpaceX выступил инициатором идеи ограничить работу "военного пакета" Starlink для Украины. Такое предложение он передал президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Четыре информированных источника издания рассказали, что Маск обратился к Трампу с предложением ввести ограничения скорости в системе, что осложнило работу украинской противодроновой обороны.

Один из собеседников журналистов уточнил, что президент США "согласился" с предложением владельца SpaceX. Он фактически дал "зеленый свет" Пентагону.

"Он (Маск - ред.) написал в твите, что невиновен и что это сделала администрация США. В действительности в этом участвовали они оба (с Трампом - ред.)", - утверждает источник The Telegraph.

Высокопоставленный европейский чиновник и два хорошо осведомленных украинских источника также подтвердили эту версию событий.

Что говорили Маск и Трамп

Напомним, из-за ограничений, введенных США, украинские дроны теряли связь со Starshield при скорости более 160 км/ч.

В начале действия ограничений бывали случаи, когда допустимая скорость была еще ниже.

Комментируя ситуацию, Илон Маск заявлял, что Starshield принадлежит правительству США и американским военным, и только они могут регулировать условия его работы.

При этом сегодня, 16 октября, Дональд Трамп заявил, что не принимал решения об ограничении работы Starlink для Украины.

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