Маск выдвинул условие для покупки Twitter

Илон Маск заявил, что готов купить Twitter, если социальная сеть предоставит доказательства подлинности проверенных ею учетных записей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.

Еще в июле Маск отказался приобрести социальную сеть из-за того, что Twitter не хочет раскрывать информацию о количестве ботов. "Если Twitter раскроет свой метод выборки 100 учетных записей и способ подтверждения их подлинности, сделка будет заключена на начальных условиях. Однако если выяснится, что они солгали, сделки не должно быть", - заявил Маск.