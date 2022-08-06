Маск выдвинул условие для покупки Twitter
Илон Маск заявил, что готов купить Twitter, если социальная сеть предоставит доказательства подлинности проверенных ею учетных записей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.
Еще в июле Маск отказался приобрести социальную сеть из-за того, что Twitter не хочет раскрывать информацию о количестве ботов.
"Если Twitter раскроет свой метод выборки 100 учетных записей и способ подтверждения их подлинности, сделка будет заключена на начальных условиях. Однако если выяснится, что они солгали, сделки не должно быть", - заявил Маск.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Twitter обвиняет Илона Маска в многомиллионных потерях. Во втором квартале блог получил чистый убыток в размере 270 млн долларов.
Между тем Совет правления Twitter подал иск против Илона Маска, который отказался от сделки о покупке компании в размере 44 млрд долларов.
Через некоторое время Маск также подал встречный иск против компании, однако подробности на этот счет неизвестны.