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Маск оцінив Twitter вдвічі дешевше за суму покупки, - ЗМІ

Фото: Маск оцінив Twitter вдвічі дешевше за суму покупки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ілон Маск запропонував співробітникам Twitter премію у вигляді акцій, виходячи з оцінки вартості компанії у 20 млрд доларів. Восени 2022 року мільярдер купив соцмережу за 44 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Information .

Оцінка компанії з урахуванням боргів у 13 млрд доларів перевищує прогнозований виторг у 3 млрд доларів у 2023 році в 11 разів. Для порівняння, у Meta, Snap та Pinterest оцінка перевищує прогнозовану виручку в 4,5 рази.

Ілон Маск купив Twitter у жовтні 2022 року. За різними оцінками, персонал компанії змінився на 70–80% працівників. Наразі штат складає близько 2 тисяч осіб. Мільярдер провів низку змін у роботі соцмережі: пом'якшив правила модерації та зробив галку про верифікацію платною послугою.

На тлі низки змін компанію почали залишати великі рекламодавці. За даними дослідницького центру Standart Media, у грудні 2022 року витрати на рекламу в Twitter скоротилися більш ніж на дві третини.

Нагадаємо, нещодавно було звільнено близько 200 співробітників Twitter або близько 10% від тих майже двох тисяч працівників, які ще залишилися працювати в компанії.

Також раніше ми писали, що витрати на рекламу у Twitter Inc у грудні 2022 року скоротилися на 71%, оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати у соціальній мережі після приходу керівництва Ілона Маска.

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