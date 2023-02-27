ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Twitter звільнив ще 10% співробітників, - NYT

Новость на русском →
США, Понеділок 27 лютого 2023 17:50
Twitter звільнив ще 10% співробітників, - NYT Фото: компанія Twitter масово звільняє працівників (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Черговий раунд звільнень працівників у компанії Twitter відбувся у суботу ввечері. Це сталося з метою зменшення видатків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Деякі співробітники виявили, що вони були виведені зі своїх облікових записів корпоративної електронної пошти та ноутбуків, що стало першим натяком на те, що почалися звільнення.

Всього було звільнено близько 200 співробітників або близько 10% від тих майже двох тисяч працівників, які ще залишилися працювати в компанії.

Скорочення торкнулися менеджерів із продуктів, спеціалістів із обробки даних та інженерів, які працювали над машинним навчанням і надійністю сайтів, що допомагає підтримувати різні функції Twitter онлайн.

Команда з питань інфраструктури монетизації, яка підтримує сервіси, і за допомогою яких Twitter заробляє гроші, була скорочена до менш ніж восьми осіб із 30.

Видання зазначило, що звільнення відбулися через тиждень після того, як у компанії ускладнилося спілкування співробітників Twitter між собою. Внутрішню службу обміну повідомленнями компанії Slack було виведено в автономний режим, що завадило співробітникам налагодити спілкування один з одним або шукати дані компанії.

Зазначається, що Ілон Маск, поступово скорочує робочу силу з приблизно 7 500 співробітників, намагаючись зменшити витрати.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що має намір відійти від керівництва соціальною мережею Twitter до кінця 2023 року. Проте за умови, що ситуація у компанії стабілізується.

Соціальна мережа Twitter почне стягувати плату за двофакторну автентифікацію через SMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Twitter Илон Маск
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"