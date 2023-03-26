Маск оценил Twitter в два раза дешевле суммы покупки, - СМИ

Илон Маск предложил сотрудникам Twitter премию в виде акций, исходя из оценки стоимости компании в 20 млрд долларов. Осенью 2022 года миллиардер купил соцсеть за 44 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Information .

Оценка компании с учетом долгов в 13 млрд долларов превышает прогнозируемую выручку в 3 млрд долларов в 2023 году в 11 раз. Для сравнения, у Meta, Snap и Pinterest оценка превышает прогнозируемую выручку в 4,5 раза.

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года. По разным оценкам, персонал компании сменился на 70–80% сотрудников. Сейчас штат составляет около 2 тысяч человек. Миллиардер провел ряд изменений в работе соцсети: смягчил правила модерации и сделал галку о верификации платной услугой.

На фоне ряда изменений компанию начали покидать крупные рекламодатели. По данным исследовательского центра Standart Media, в декабре 2022 года расходы на рекламу в Twitter сократились на более, чем на две трети.