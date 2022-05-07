"Маск не відправить їх в космос". Світ має бути готовим до помсти Росії після поразки, - Рєзніков

Допомога Україні має стати одним з головних пріоритетів цивілізованого світу, адже РФ ніколи не позбудеться своїх імперських амбіцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Рєзнікова під час телемарафону.

“Ми їм (Заходу - ред.) постійно наголошували: ви маєте зрозуміти, що РФ в космос не полетить, Ілон Маск такого польоту не організує, вони все одно залишаться навіть після поразки, вони все одно будуть накопичувати сили, намагатися помститися”, - підкреслив голова оборонного відомства.

Саме тому до цього треба бути готовим всьому цивілізованому світу. Захід має зробити з України міцний “східний фланг” для того, щоб стримувати агресора.

“Саме українці стоять на тій стіні, яка тримає від орків оборону всього цивілізованого світу”, - резюмував Рєзніков.