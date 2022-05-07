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"Маск не відправить їх в космос". Світ має бути готовим до помсти Росії після поразки, - Рєзніков

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Київ, Субота 07 травня 2022 20:11
"Маск не відправить їх в космос". Світ має бути готовим до помсти Росії після поразки, - Рєзніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Україна

Допомога Україні має стати одним з головних пріоритетів цивілізованого світу, адже РФ ніколи не позбудеться своїх імперських амбіцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Рєзнікова під час телемарафону.

“Ми їм (Заходу - ред.) постійно наголошували: ви маєте зрозуміти, що РФ в космос не полетить, Ілон Маск такого польоту не організує, вони все одно залишаться навіть після поразки, вони все одно будуть накопичувати сили, намагатися помститися”, - підкреслив голова оборонного відомства.

Саме тому до цього треба бути готовим всьому цивілізованому світу. Захід має зробити з України міцний “східний фланг” для того, щоб стримувати агресора.

“Саме українці стоять на тій стіні, яка тримає від орків оборону всього цивілізованого світу”, - резюмував Рєзніков.

Нагадаємо, що цивілізований світ продовжує постачати Україні озброєння. Так напередодні президент США оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги. До нього увійдуть артилерійські боєприпаси, радари та інше військове обладнання.

Також у четвер, 5 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе прийняв рішення про надання Україні додаткового військового обладнання. Рішення було прийнято після пропозиції фінського уряду.

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