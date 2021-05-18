Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей, - Bloomberg

На вторую строчку поднялась семья французского миллиардера Бернара Арно, которому принадлежит LVMH, в том числе бренды Louis Vuitton и Sephora. Его состояние Bloomberg оценивает в 161,2 млрд долларов.

В то же время Forbes по-прежнему считает Маска вторым богатейшим человеком планеты после основателя Amazon Джеффа Безоса. По версии журнала, его состояние составляет 151 млрд долларов, а состояние Бернара Арно и его семьи - 150 млрд долларов.

С начала 2021 года основатель Tesla дважды обгонял Безоса и занимал первую строчку в рейтинге самых состоятельных людей мира.

Ранее сообщалось, что состояние Илона Маска снизилось более чем на 20 миллиардов долларов после его высказываний на комедийном шоу. В частности, он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой".