Маск опустився на третю сходинку в списку найбагатших людей, - Bloomberg

На другий рядок піднялася сім'я французького мільярдера Бернара Арно, якому належить LVMH, в тому числі бренди Louis Vuitton і Sephora. Його статки Bloomberg оцінює в 161,2 млрд доларів.

У той же час Forbes як і раніше вважає Маска другою найбагатшою людиною планети після засновника Amazon Джеффа Безоса. За версією журналу, його статок становить 151 млрд доларів, а статки Бернара Арно і його сім'ї - 150 млрд доларів.

З початку 2021 року засновник Tesla двічі обганяв Безоса і займав першу сходинку в рейтингу найзаможніших людей світу.

Раніше повідомлялося, що статки Ілона Маска знизилися більш ніж на 20 мільярдів доларів після його висловлювань на комедійному шоу. Зокрема, він назвав криптовалюту Dogecoin "аферою".