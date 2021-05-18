Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей, - Bloomberg

Американский бизнесмен, основатель и исполнительный директор Tesla Илон Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей. Состояние Маска сократилось на 3,16 млрд долларов до 160,6 млрд долларов на фоне падения акций Tesla.

На вторую строчку поднялась семья французского миллиардера Бернара Арно, которому принадлежит LVMH, в том числе бренды Louis Vuitton и Sephora. Его состояние Bloomberg оценивает в 161,2 млрд долларов.

В то же время Forbes по-прежнему считает Маска вторым богатейшим человеком планеты после основателя Amazon Джеффа Безоса. По версии журнала, его состояние составляет 151 млрд долларов, а состояние Бернара Арно и его семьи - 150 млрд долларов.

С начала 2021 года основатель Tesla дважды обгонял Безоса и занимал первую строчку в рейтинге самых состоятельных людей мира.

Ранее сообщалось, что состояние Илона Маска снизилось более чем на 20 миллиардов долларов после его высказываний на комедийном шоу. В частности, он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой".