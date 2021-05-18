Маск опустився на третю сходинку в списку найбагатших людей, - Bloomberg

Американський бізнесмен, засновник і виконавчий директор Tesla Ілон Маск опустився на третю сходинку в списку найбагатших людей. Статок Маска скоротився на 3,16 млрд доларів до 160,6 млрд доларів на тлі падіння акцій Tesla.

На другий рядок піднялася сім'я французького мільярдера Бернара Арно, якому належить LVMH, в тому числі бренди Louis Vuitton і Sephora. Його статки Bloomberg оцінює в 161,2 млрд доларів.

У той же час Forbes як і раніше вважає Маска другою найбагатшою людиною планети після засновника Amazon Джеффа Безоса. За версією журналу, його статок становить 151 млрд доларів, а статки Бернара Арно і його сім'ї - 150 млрд доларів.

З початку 2021 року засновник Tesla двічі обганяв Безоса і займав першу сходинку в рейтингу найзаможніших людей світу.

Раніше повідомлялося, що статки Ілона Маска знизилися більш ніж на 20 мільярдів доларів після його висловлювань на комедійному шоу. Зокрема, він назвав криптовалюту Dogecoin "аферою".