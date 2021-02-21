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Илон Маск считает завышенным курс биткойна

Новина українською → США, Воскресенье 21 февраля 2021 01:44
Илон Маск считает завышенным курс биткойна Фото: биткойн (pexels)
Автор: Даша Харченко

Основатель компаний Tesla и SpaceX, один из богатейших людей мира Илон Маск заявил, что считает курс криптовалют сейчас завышенными. Речь идет о биткойне и эфире.

Об этом он написал в своем Twitter.

К слову, 20 февраля стоимость криптовалюти биткойн снова обновила исторический максимум. Она превысила отметку в 57 тысяч долларов.

"Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курс биткоина и ефира завышенными", - заявил Маск.

Также РБК-Украина писало, что благодаря подорожанию рыночная капитализация (стоимость всех биткойнов в обращении) приближается к 1 трлн долларов. Самая популярная в мире криптовалюта за неделю подорожала более чем на 8%, а с начала февраля - примерно на 60%. Аналитики связывают такое укрепление с интересом крупных инвесторов, таких как Tesla.

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