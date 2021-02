Илон Маск считает завышенным курс биткойна

К слову, 20 февраля стоимость криптовалюти биткойн снова обновила исторический максимум. Она превысила отметку в 57 тысяч долларов.

"Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курс биткоина и ефира завышенными", - заявил Маск.

An email saying you have gold is not the same as having gold. You might as well have crypto.



Money is just data that allows us to avoid the неудобством of barter.



That data, like all data is subject to latency & error. The system will evolve to that which minimizes both.