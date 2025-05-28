Маск обрушився з критикою на "великий і красивий" податковий законопроєкт Трампа

Як зазначає Financial Times, коментарі, ймовірно, посилять розкол між мільярдером і президентом, якого Маск фінансував минулого року.

Гендиректор Tesla, який донедавна очолював так званий Департамент ефективності уряду, або DOGE, сказав, що він "розчарований, побачивши величезний законопроєкт про витрати, який збільшує дефіцит бюджету... і підриває роботу, яку робить команда DOGE".

Палата представників США минулого тижня ухвалила законопроєкт із перевагою в один голос. Це перший великий законодавчий успіх другого терміну Трампа. Тепер він буде винесений на голосування в Сенаті.

Президент залякав кількох республіканців, які не бажали брати участь у голосуванні в Конгресі за те, що він назвав "великим гарним законопроєктом". Трамп також назвав його "можливо, найзначнішим законодавчим актом, який коли-небудь буде підписано в історії нашої країни!"

Але, хоча законопроєкт і скорочує деякі соціальні витрати, він викликав різку критику, оскільки в кінцевому підсумку він збільшить державний борг США більш ніж на 3,3 трлн доларів протягом наступного десятиліття.

Маск, який давно стверджував, що США стануть "банкрутами", якщо дефіцит не буде скорочено, повторив цю критику у своїх коментарях CBS, заявивши: "Я думаю, що законопроєкт може бути великим, або він може бути красивим. Але я не знаю, чи може він бути і тим, і іншим. Моя особиста думка".

Розлад між Трампом і Маском

Коментарі Маска є його найсильнішим докором адміністрації Трампа на сьогоднішній день.

Вони послідували за його критикою торгової політики Білого дому. Маск називав торгового радника Пітера Наварро "ідіотом" і "тупішим за мішок із цеглою". Маск також вважає, що нижчі мита були "загалом хорошою ідеєю".

Маск також конфліктував із деякими міністрами кабінету через скорочення, проведені Дожем у їхніх агентствах.

Минулого місяця Маск відійшов від своєї ролі в DOGE, вирішивши проводити більше часу у своїх підприємствах, особливо в Tesla, яка постраждала від спаду продажів, викликаного частково його зв'язком з адміністрацією Трампа.

Відтоді підприємець заявив, що він "повернеться до роботи 24/7 і ночівель у конференц-залах/серверних/заводських приміщеннях". Його компанії включають SpaceX і соціальну мережу X.

Минулого тижня Маск, який витратив майже 300 млн доларів, підтримуючи Трампа та інших республіканців на торішніх виборах, заявив, що має намір витрачати "набагато менше" на кампанії в майбутньому, і що він "зробив достатньо", пожертвувавши на політичні цілі.