Маск обрушился с критикой на "большой и красивый" налоговый законопроект Трампа

Как отмечет Financial Times, комментарии, вероятно, усугубят раскол между миллиардером и президентом, которого Маск финансировал в прошлом году.

Гендиректор Tesla, который до недавнего времени возглавлял так называемый Департамент эффективности правительства, или DOGE, сказал, что он "разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета... и подрывает работу, которую делает команда DOGE".

Палата представителей США на прошлой неделе приняла законопроект с перевесом в один голос. Это первый крупный законодательный успех второго срока Трампа. Теперь он будет вынесен на голосование в Сенате.

Президент запугал нескольких республиканцев, не желавших участвовать в голосовании в Конгрессе за то, что он назвал "большим красивым законопроектом". Трамп также назвал его "возможно, самым значительным законодательным актом, который когда-либо будет подписан в истории нашей страны!"

Но, хотя законопроект и сокращает некоторые социальные расходы, он вызвал резкую критику, поскольку в конечном итоге он увеличит государственный долг США более чем на 3,3 трлн долларов в течение следующего десятилетия.

Маск, который давно утверждал, что США станут "банкротами", если дефицит не будет сокращен, повторил эту критику в своих комментариях CBS, заявив: "Я думаю, что законопроект может быть большим, или он может быть красивым. Но я не знаю, может ли он быть и тем, и другим. Мое личное мнение".

Разлад между Трампом и Маском

Комментарии Маска являются его самым сильным упреком администрации Трампа на сегодняшний день.

Они последовали за его критикой торговой политики Белого дома. Маск называл торгового советника Питера Наварро "идиотом" и "тупее мешка с кирпичами". Маск также считает, что более низкие пошлины были "в целом хорошей идеей".

Маск также конфликтовал с некоторыми министрами кабинета из-за сокращений, проведенных Дожем в их агентствах.

В прошлом месяце Маск отошел от своей роли в DOGE, решив проводить больше времени в своих предприятиях, особенно в Tesla, которая пострадала от спада продаж, вызванного отчасти его связью с администрацией Трампа.

С тех пор предприниматель заявил, что он "вернется к работе 24/7 и ночевкам в конференц-залах/серверных/заводских помещениях". Его компании включают SpaceX и социальную сеть X.

На прошлой неделе Маск, который потратил почти 300 млн долларов, поддерживая Трампа и других республиканцев на прошлогодних выборах, заявил, что намерен тратить "гораздо меньше" на кампании в будущем, и что он "сделал достаточно", пожертвовав на политические цели.