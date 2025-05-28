Маск обрушился с критикой на "большой и красивый" налоговый законопроект Трампа

Илон Маск резко раскритиковал налоговый законопроект Дональда Трампа. Миллиардер заявил, что документ "подрывает" работу, проделанную его правительственной командой по сокращению расходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Маска CBS Sunday Morning.
Как отмечет Financial Times, комментарии, вероятно, усугубят раскол между миллиардером и президентом, которого Маск финансировал в прошлом году.
Гендиректор Tesla, который до недавнего времени возглавлял так называемый Департамент эффективности правительства, или DOGE, сказал, что он "разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета... и подрывает работу, которую делает команда DOGE".
Палата представителей США на прошлой неделе приняла законопроект с перевесом в один голос. Это первый крупный законодательный успех второго срока Трампа. Теперь он будет вынесен на голосование в Сенате.
Президент запугал нескольких республиканцев, не желавших участвовать в голосовании в Конгрессе за то, что он назвал "большим красивым законопроектом". Трамп также назвал его "возможно, самым значительным законодательным актом, который когда-либо будет подписан в истории нашей страны!"
Но, хотя законопроект и сокращает некоторые социальные расходы, он вызвал резкую критику, поскольку в конечном итоге он увеличит государственный долг США более чем на 3,3 трлн долларов в течение следующего десятилетия.
Маск, который давно утверждал, что США станут "банкротами", если дефицит не будет сокращен, повторил эту критику в своих комментариях CBS, заявив: "Я думаю, что законопроект может быть большим, или он может быть красивым. Но я не знаю, может ли он быть и тем, и другим. Мое личное мнение".
Комментарии Маска являются его самым сильным упреком администрации Трампа на сегодняшний день.
Они последовали за его критикой торговой политики Белого дома. Маск называл торгового советника Питера Наварро "идиотом" и "тупее мешка с кирпичами". Маск также считает, что более низкие пошлины были "в целом хорошей идеей".
Маск также конфликтовал с некоторыми министрами кабинета из-за сокращений, проведенных Дожем в их агентствах.
В прошлом месяце Маск отошел от своей роли в DOGE, решив проводить больше времени в своих предприятиях, особенно в Tesla, которая пострадала от спада продаж, вызванного отчасти его связью с администрацией Трампа.
С тех пор предприниматель заявил, что он "вернется к работе 24/7 и ночевкам в конференц-залах/серверных/заводских помещениях". Его компании включают SpaceX и социальную сеть X.
На прошлой неделе Маск, который потратил почти 300 млн долларов, поддерживая Трампа и других республиканцев на прошлогодних выборах, заявил, что намерен тратить "гораздо меньше" на кампании в будущем, и что он "сделал достаточно", пожертвовав на политические цели.
Маск также выразил свое разочарование усилиями DOGE по сокращению расходов, которые, по его мнению, были скованы законодателями.
Инициатива DOGE утверждает, что на сегодняшний день сэкономила 175 млрд долларов, что намного меньше первоначально прогнозируемых Маском 2 трлн долларов.
Расследование Financial Times пришло к выводу, что только часть предполагаемых 175 млрд долларов экономии может быть проверена, поскольку было обнаружено, что бухгалтерский учет DOGE изобилует дубликатами и завышенными оценками.
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