Маск зник з орбіти Трампа: Подоляк оцінив, чи може це зіграти на користь Україні
Американський мільярдер та керівник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск майже зник з публічної площини Дональда Трампа. У цьому є позитивний момент для України.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Як вважає Подоляк, Україні потрібно з розумінням ставитись до будь-яких публічних заяв Трампа, але продовжити працювати на рівні високопосадовців на кшталт держсекретаря Марка Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента. Тобто людей, які формують позицію США.
Радник керівник ОП нагадав про зменшення ролі, яку раніше відігравав Маск для Трампа щодо модерації тих чи інших процесів. Приблизно з середини квітня Ілона Маска практично немає в публічному просторі президента США, який більше не робить посилання на Маска.
"Ми пам'ятаємо і позицію Маска, і його впливи і так далі. На мій погляд, якраз оці професійні впливи, які сьогодні можуть вчиняти такі, як пан Рубіо, вони будуть мати значення для формування, на мій погляд, більш збалансованої позиції по відношенню до Росії у самого президента США. Чому? Тому що все ж таки вважати, що Путін договороспроможний, що Путін дійсно готовий до якихось поступок, що Путін готовий до компромісу, до реального переговорного процесу без примусу, - це нереалістично", - сказав Подоляк.
Трамп охолов до Маска
Після повернення Дональда Трампа до Білого дому мільярдер Ілон Маск очолив Департамент ефективності уряду США (DOGE). Він ініціював масштабне скорочення федеральних агентств, що призвело до звільнення тисяч державних службовців.
Раніше Politico писало, що після хвилі звільнень Трамп вирішив обмежити повноваження Маска.
Наприкінці квітня на тлі падіння прибутку Tesla Ілон Маск заявив, що скоротить час роботи в DOGE до одного-двох днів на тиждень. Натомість він зосередиться на керівництві власними компаніями.
Днями Politico звернуло увагу на те, що Маск зник з публічного простору Трамп. Журналісти помітили, що президент США не згадує Ілона Маска в соцмережі Truth Social, а раніше робив це раз на кілька днів. Водночас згадки про Маска зникли й на офіційних акаунтах Білого дому.
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