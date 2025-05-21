МВФ дав Трампу рекомендації щодо економіки після зниження рейтингу США

Про це заявила перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Financial Times .

"Бюджетний дефіцит США занадто великий, і його необхідно скоротити", - сказала вона.

Вона також попередила, що найбільша економіка світу, як і раніше, схильна до "дуже високої" невизначеності в торговельній політиці, незважаючи на "позитивні події", як-от зниження адміністрацією Трампа мит на китайські товари.

Рейтинг під загрозою

Коментарі Гопінат прозвучали після того, як Moody's позбавило США останнього бездоганного кредитного рейтингу AAA, який залишився, через побоювання з приводу зростаючого боргу країни. Пропозиція Трампа продовжити податкові пільги 2017 року на цей рік посилила ці побоювання і викликала занепокоєння серед інвесторів.

Адміністрація США стверджує, що скорочення - в поєднанні з дерегулюванням - окуплять себе більш високим зростанням, але ні Moody's, ні фінансові ринки не впевнені в цьому. Рейтингове агентство заявило минулого тижня, що законопроєкт, який Трамп називає "великим, красивим законопроєктом", збільшить дефіцит США з 6,4% торік до трохи менше 9% до 2035 року.

Відповідь Білого дому

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що зниження рейтингу Moody's було "індикатором із запізненням", поклавши провину за фіскальну ситуацію на адміністрацію Джо Байдена. Він додав, що адміністрація "має намір скоротити витрати і підняти економіку". Раніше він заявляв, що скоротить дефіцит до 3% до кінця терміну Трампа.

Зростання боргу

Однак Гопінат зазначила, що відношення боргу США до ВВП "постійно зростає", додавши: "У США має бути фіскальна політика, спрямована на зниження відношення боргу до ВВП з плином часу". За даними Бюджетного управління Конгресу, державний борг федерального уряду становив 98% ВВП у 2024 фінансовому році порівняно з 73% десятиліттям раніше.

Податковий законопроєкт

Хоча МВФ заявив минулого місяця, що очікує зниження дефіциту бюджету США цього року, поки зростають доходи від тарифів, ці прогнози не враховують податковий законопроєкт Трампа, який проходить через Конгрес. Гопінат додала, що Бессент мав рацію, зробивши "чіткий заклик" до зниження дефіциту бюджету.

Політичний тиск

Трамп чинить тиск на республіканців у Палаті представників, де у нього незначна більшість, щоб вони підтримали законопроєкт, стверджуючи, що інакше податкові зобов'язання виборців зростуть.

Реакція ринків

Побоювання з приводу дефіциту і зниження рейтингу Moody's призвели до зниження долара і зниження цін і підвищення прибутковості на ринку казначейських облігацій. Прибутковість 30-річних казначейських облігацій у понеділок зросла до 5,04%, найвищого рівня з 2023 року.

Більший дефіцит означає, що уряду доведеться продавати більше облігацій у той час, коли іноземні та внутрішні інвестори почали сумніватися в стабільності ринку США.

Корекція прогнозу

У квітні МВФ знизив свій прогноз зростання економіки США майже на відсотковий пункт до 1,8% у 2025 році, водночас знизивши прогноз зростання світової економіки до 2,8%, оскільки він врахував вплив тарифів Трампа.

Пауза щодо тарифів

Відтоді Трамп оголосив про різке скорочення американських мит, оскільки Китай і США домовилися скоротити відповідні тарифи на 115 процентних пунктів на 90 днів.

"Призупинення тарифів з Китаєм - це позитивна подія", - сказала Гопінат, яка також привітала угоду між США і Великою Британією. Але вона підкреслила, що ефективна тарифна ставка США зараз набагато вища, ніж торік, і що високі мита на Китай були лише припинені.

Висока невизначеність

За її словами, показники ВВП за перший квартал приблизно відповідали очікуванням МВФ, додавши, що дані, як і раніше, важко інтерпретувати, оскільки підприємства поспішають закуповувати товари перед введенням Трампом мит.

"Пройде деякий час, перш ніж усі ці зміни проявляться в даних", - сказала вона. "Абсолютно позитивно мати нижчі середні тарифні ставки, ніж ті, які ми припускали в [квітні]... але існує дуже високий рівень невизначеності, і нам потрібно подивитися, якими будуть нові ставки".