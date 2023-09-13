Маск назвав нову причину вимкнення Starlink у Криму і виправдався санкціями

Американський мільярдер Ілон Маск назвав нову причину вимкнення супутникового інтернету Starlink в окупованому Криму. Він пояснив своє рішення санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Маска на технологічній конференції All-In Summit .

Маск заявив, що увімкнути інтернет у Криму йому не дозволили санкції США, введені проти Росії.

"Причина, по якій його (Starlink, - ред.) вимкнули насправді цікава, тому що США запровадили санкції проти РФ і нам фактично не дозволено... це включає Крим під санкції і нам фактично заборонено вмикати підключення до країни без схвалення уряду США", - заявив засновник SpaceX.

За його словами, Україна не попереджала, що їй потрібен звʼязок у районі Криму. Запит від Києва нібито надійшов практично "посеред ночі".

Маск додав, що, зрозумівши плани України, SpaceX відмовила. Скальний мільярдер порівняв запит на включення зв'язку в Криму з атакою типу "Перл-Гарбор" (атака японців на американські сили на військово-морській базі в Перл-Гарборі в 1941 році).

При цьому Макс наголосив, що підключив би Starlink у разі вказівки Білого дому.

Що сталося раніше

Американське видання CNN 7 вересня опублікував уривок книги про Ілона Маска, в якому йшлося про зрив атаки на російський флот. Засновник SpaceX заявив, що нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях Росії, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників.

Як уточнюється у книзі, він боявся, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї. Пізніше Маск виправдався за свої дії.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Starlink деякий час не працював біля Криму. Але він сумнівається, що до цього прямо причетний Ілон Маск.

Також сьогодні стало відомо, що у роботу Starlink стався збій, який збігся з моментом удару ЗСУ по окупованому Севастополю.

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