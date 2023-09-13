Маск назвал новую причину отключения Starlink в Крыму и оправдался санкциями

Американский миллиардер Илон Маск назвал новую причину отключения спутникового интернета Starlink в оккупированном Крыму. Он объяснил свое решение санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макса на технологической конференции All-In Summit .

Маск заявил, что включить интернет в Крыму ему не разрешили санкции США, введенные против России.

"Причина, по которой его (Starlink, - ред.) отключили действительно интересная, потому что США ввели санкции против РФ и нам фактически не позволено... это включает Крым под санкции и нам фактически запрещено включать подключение к стране без одобрения правительства США" , - заявил основатель SpaceX.

По его словам, Украина не предупреждала, что ей нужна связь в районе Крыма. Запрос от Киева якобы поступил практически "посреди ночи".

Маск добавил, что, поняв планы Украины, SpaceX отказала. Скальный миллиардер сравнил запрос на включение связи в Крыму с атакой типа "Перл-Гарбор" (атака японцев на американские силы на военно-морской базе в Перл-Гарборе в 1941 году).

При этом Макс подчеркнул, что подключил бы Starlink в случае указания Белого дома.

Что произошло раньше

Американское издание CNN 7 сентября опубликовало отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве атаки на российский флот. Основатель SpaceX заявил, что якобы тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который пыталась нанести Украину с помощью беспилотников.

Как уточняется в книге, он опасался, что такие действия приведут к применению ядерного оружия. Позже Маск оправдался за свои действия.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.

Также сегодня стало известно, что в работу Starlink произошел сбой, который совпал с моментом удара ВСУ по оккупированному Севастополю.

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