Маск назвал приблизительные сроки интеграции Steam в автомобили Tesla

По словам Маска, интеграция Steam продолжает продвигаться и демонстрацию можно будет увидеть "возможно, в следующем месяце", то есть, в августе.

Отмечается, что Tesla уже предлагает ряд игр среди которых Cuphead и Sonic the Hedgehog 1, однако интеграция сервиса компании Valve предоставит доступ к гораздо большему их количеству. В то же время пока неизвестно, будет ли интеграция настолько глубокой, чтобы пользователи могли бы покупать игры в Steam, сидя в машине.

Между тем Маск до сих пор не выполнил свое обещание по установке Cyberpunk 2077 и The Witcher на новые автомобили Model S и X, которые оборудованы процессором AMD Ryzen и дискретным графическим процессором AMD RDNA 2.

Еще в феврале Маск отметил, что его компания работает "над общим случаем, а не над конкретными играми". Вероятно Tesla планирует сделать доступными для автомобиля игры именно высокого класса.