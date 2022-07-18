Маск назвав приблизні сроки інтеграції Steam в автомобілі Tesla

За словами Маска, інтеграція Steam продовжує просуватися й демонстрацію можна буде побачити "можливо, наступного місяця", тобто, в серпні.

Зазначається, що Tesla вже пропонує ряд ігор серед яких Cuphead та Sonic the Hedgehog 1, однак інтеграція сервісу компанії Valve надасть доступ до набагато більшої їх кількості. Водночас наразі невідомо, чи буде інтеграція настільки глибокою, щоб користувачі могли б купувати ігри в Steam, сидячи в машині.

Тим часом Маск досі не виконав свою обіцянку щодо встановлення Cyberpunk 2077 та The Witcher на нові автомобілі Model S та X, які обладнані процесором AMD Ryzen та дискретним графічним процесором AMD RDNA 2.

Ще у лютому Маск відзначив, що його компанія працює "над загальним випадком, а не над конкретними іграми". Ймовірно Tesla планує зробити доступними для автомобіля ігри саме високого класу.