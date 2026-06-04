Маск націлився на трильйон: скільки це бюджетів України й чому не все так просто

Швидкість збагачення бізнесмена важко уявити: за 31 рік кар'єри Ілон Маск приблизно отримував 992 долари щосекунди. Це означає, що за одну хвилину його рахунок зростає на майже 60 тисяч доларів. Кожна година приносить йому 3,6 мільйона, а за день сума сягає 85,7 мільйона доларів.

Якщо порахувати дохід за рік, сума складе 31,3 мільярда доларів. Пересічній американській родині довелося б працювати понад 11 мільйонів років, щоб зібрати такий капітал. Не вийти на пенсію багатими, а просто накопичити суму, якою володіє одна людина.

З чого складається імперія Маска

Більшість грошей бізнесмена - це не готівка у сейфі, а цифри на екранах бірж. Майже весь його капітал заблокований в акціях. Основну частину статків формує частка у SpaceX. Вона оцінюється у 538 мільярдів доларів ще до виходу компанії на біржу.

Tesla додає до його капіталу ще 167 мільярдів. Також Маск володіє опціонами на 150 мільярдів доларів, які може реалізувати будь-коли.

Його конкуренти залишилися далеко позаду:

Джефф Безос володіє 276 мільярдами;

Ларрі Еллісон має 243 мільярди;

Марк Цукерберг розпоряджається 219 мільярдами доларів.

Крім основних активів Маск володіє нерухомістю та літаками на 104 мільярди доларів. Його компанії The Boring Company та Neuralink додають ще по 5 мільярдів кожна.

Порівняння з економіками цілих країн

Капітал Ілона Маска перевищує річний ВВП 125 країн світу. Він багатший за Норвегію, Таїланд, Аргентину чи рідну для нього Південну Африку. Статки бізнесмена дорівнюють приблизно 3% всієї економіки США.

Навіть легендарний Джон Рокфеллер у пік своєї могутності володів лише 1,5% ВВП країни.

За 970 мільярдів доларів можна було б купити:

всі 32 команди НФЛ;

кожну команду НБА;

флот із 10 000 приватних літаків Gulfstream G700;

компанії FedEx, Starbucks та Target разом із мільйонами їхніх працівників.

Навіть після таких покупок у Маска все одно залишилося б понад 500 мільярдів доларів.

Експерт Інгрід Робейнс підрахувала, що якби Маск працював по 70 годин на тиждень без відпусток до 75 років, він заробляв би близько 4,2 мільйона доларів на годину протягом всієї кар'єри.

А що до України?

Якщо взяти державний бюджет на 2026 рік (або нещодавні воєнні роки, оскільки вони є рекордними для України через міжнародну допомогу та видатки на оборону), то ця сума сягає приблизно 90-95 мільярдів доларів на рік.

Маск, якби розщедрився, зміг би забезпечувати Україну у стані війни 10,5 років. А у мирний час його статків вистачило б на 17 років повного забезпечення потреб нашої держави.

При цьому, якщо Маск вирішить просто роздати всі свої гроші українцям, то кожен з нас (якщо взяти за основу 35 мільйонів населення на цей час), отримав би по 28,5 тисяч доларів.

Пастка паперового багатства

Таке багатство має свої ризики - це ставка, яку ринок оцінює щодня. Маск може позичати мільярди під заставу своїх активів, але значна частина суми все одно залишається лише на папері.

Акції Tesla часто коливаються. Один невдалий фінансовий звіт може позбавити Маска сотень мільярдів за одну ніч.

Надзвичайна концентрація власності привертає увагу регуляторів. Історія знає приклади, коли такі капітали примусово розділяла держава. Проте зараз IPO SpaceX має стати моментом істини.

У матеріалі WSJ підкреслюється суть: багатство Маска - це не зарплата. Це володіння часткою в чомусь, що постійно зростає. В цьому і талант і небезпека. Те, що ринок дає на папері, він може так само швидко забрати назад.