Маск хоче ввести платні відео у Twitter, - WP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За даними видання, Twitter працює над функцією, яка дозволить людям розміщувати відео та стягувати плату з користувачів за їх перегляд, при цьому компанія отримуватиме частину виручки.

У WP зазначають, що компанія визначила ризик такого нововведення як "високий", тому планується провести коротку внутрішню перевірку, перш ніж вводити платні відео в соцмережу.

При цьому в Twitter поки що відмовляються коментувати інформацію про такі нововведення.

Зазначимо, раніше Маск пропонував зробити платними галочки верифікації у соцмережі.