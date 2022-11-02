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Маск хоче ввести платні відео у Twitter, - WP

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Середа 02 листопада 2022 19:05
Маск хоче ввести платні відео у Twitter, - WP Фото: Ілон Маск, керівник Twitter (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Новий керівник компанії Twitter Ілон Маск планує додати платні відео до своєї соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, Twitter працює над функцією, яка дозволить людям розміщувати відео та стягувати плату з користувачів за їх перегляд, при цьому компанія отримуватиме частину виручки.

У WP зазначають, що компанія визначила ризик такого нововведення як "високий", тому планується провести коротку внутрішню перевірку, перш ніж вводити платні відео в соцмережу.

При цьому в Twitter поки що відмовляються коментувати інформацію про такі нововведення.

Зазначимо, раніше Маск пропонував зробити платними галочки верифікації у соцмережі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американський винахідник Ілон Маск після придбання Twitter розпустив раду директорів. У такий спосіб він зміцнив свій контроль над компанією.

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