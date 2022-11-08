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Маск может сделать Twitter платным для всех пользователей, - СМИ

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 16:23
Маск может сделать Twitter платным для всех пользователей, - СМИ Фото: Илон Маск, руководитель Twitter (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Новый руководитель компании Twitter Илон Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Platformer.

"Маск обсуждал возможность того, чтобы доступ ко всему сайту был платным", - говорится в сообщении портала.

По данным Platformer, Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали идею сделать соцсеть платной для большинства или для всех пользователей на недавнем собрании. Так, например, соцсеть может быть доступна пользователю ограниченное количество времени, после чего для загрузки страницы ему потребуется подписка.
Насколько серьезны намерения Маска относительно платной подписки, по данным портала, пока не известно.

Однако это, вероятно, не произойдет в скором времени, поскольку сейчас команда разработчиков работает над платной премиум-версией соцсети – Twitter Blue.

Ранее Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей Маск предложил стоимость подписки 8 долларов в месяц.

Напомним, что новый руководитель компании Twitter Илон Маск планирует добавить платные видео в свою соцсеть.

Ранее стало известно, что американский изобретатель Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом, он укрепил свой контроль над компанией.

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