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Маск має намір трансформувати Twitter у сервіс знайомств та банк, - ЗМІ

Фото: Маск хоче перетворити Twitter на сервіс знайомств (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ілон Маск має намір перетворити соціальну мережу Twitter на сервіс знайомств, а також на цифровий банк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Таким чином компанія мільярдер має намір впровадити більше платних функцій у соціальну мережу, що дозволить розширити кількість тарифів для підписок.

У четвер, 26 жовтня, у форматі відеоконференції відбулися збори за участю Маска та гендиректора компанії Лінди Яккаріно. Під час зустрічі бізнесмен заявив, що Twitter у 2024 році стане повноцінним сайтом знайомств, а також цифровим банком.

Маск поки не розкрив подробиці свого плану трансформації, проте прокоментував інтеграцію сервісу знайомств, наголосивши, що його наявність залежатиме від попиту користувачів програми.

За даними видання, Маск також працює над створенням служби новин під назвою XWire, яка могла б конкурувати з PR Newswire компанії Cision.

Нововведення Twitter

Останнім часом у соціальній мережі з'явилося багато нововведень. Так, у Twitter вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому у Twitter дозволять приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.

Крім цього в соцмережі Twitter з'явилася функція аудіо- та відеодзвінків. Однак поки що послуга доступна лише для деяких користувачів. Крім того, в налаштуваннях програми з'явився перемикач, що дозволяє дозволити аудіо- та відеодзвінки та вибрати, з ким користувач хоче спілкуватися.

 

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