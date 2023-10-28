Маск намерен трансформировать Twitter в сервис знакомств и банк, - СМИ

Таким образом, компания миллиардер намерен внедрить больше платных функций в социальную сеть, что позволит расширить количество тарифов для подписок.

В четверг, 26 октября, в формате видеоконференции состоялось собрание с участием Маска и гендиректора компании Линды Яккарино. В ходе встречи бизнесмен заявил, что Twitter в 2024 году станет полноценным сайтом знакомств, а также цифровым банком.

Маск пока не раскрыл подробности своего плана трансформации, однако прокомментировал интеграцию сервиса знакомств, подчеркнув, что его наличие будет зависеть от спроса пользователей приложения.

По данным издания, Маск также работает над созданием новостной службы под названием XWire, которая могла бы конкурировать с PR Newswire компании Cision.

Нововведения Twitter

В последнее время в социальной сети появилось множество нововведений. Так, в Twitter решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter позволят скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Помимо этого в соцсети Twitter появилась функция аудио- и видеозвонков. Однако пока услуга доступна только для некоторых пользователей. Кроме того, в настройках приложения появился переключатель, позволяющий разрешить аудио- и видеовызовы и выбрать, с кем пользователь хочет общаться.